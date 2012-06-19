СМИ: В Европарламенте ПР считают «додемократической» политсилой

Это утверждают источники в Европарламенте издания Тиждень.

"Это не первые подобные капризы", - пояснил один из административных сотрудников Европарламента.

Собеседник также отметил, что демарш «регионалов» из-за неподдержанной их поправке «в очередной раз доказал коллективную невоспитанность тех, кто входит в состав Партии регионов».

В Европейском парламенте считают, что эта политическая сила «додемократическая», то есть построенной на жестком подчинении и привычке силой продавливать неудобные для оппонентов решения.

«Представители правящей украинской партии произвели впечатление людей, которые были в Страсбурге, а думали только о киевском начальстве, - отметил еврочиновник. - Мы все решили, что демонстративный выход из зала больше был рассчитан на Киев, чем на Страсбург ».