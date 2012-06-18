Эксперты говорят, что «языковым законом» власть перешла Рубикон

Об этом они сказали на пресс-конференции в УНИАН на тему «О принципах государственной языковой политики - Балканский сценарий развала Украинского государства".

Председатель Всеукраинского общества «Просвита» им. Т. Шевченко, народный депутат Украины Павел Мовчан считает, что голосование в первом чтении за законопроект «О принципах государственной языковой политики» было «купленным». «Таким способом якобы демократических процедур происходит антидемократическое, антиконституционное, антигосударственное дело», - сказал он.

Народный депутат Украины Иван Заец отметил, что законопроект можно рассматривать как определенный Рубикон, который перешла власть и фактически приступила к уничтожению украинской нации и Украинского государства. «Этот законопроект крайне ксенофобский в отношении украинской нации, поскольку направлен на сужение сферы функционирования украинского языка не только во внеофициальном пространстве, но и в официальном пространстве. По сути речь идет о вытеснении украинского языка и как государственного официального языка из жизни общества», - сказал он.

По убеждению И.Зайца, законопроект содержит нормы, которые стимулируют сепаратизм в Украине.

«Партия регионов, коммунисты, Президент Янукович очень долго проводят политику по сегрегации и разделению Украинского государства на княжества, на определенные регионы. Эту политическую сегрегацию, которая началась еще с выборов 2004 года, когда Партия регионов распространила картинку о трех сортах Украины, они хотят дополнить языковыми признаками, языково-этнической сегрегацией, это чрезвычайно опасные вещи, которые мы видели на Балканах и в рамках бывшего СССР», - сказал он.

По мнению И.Зайца, авторы законопроекта являются «патологическими украинофобами с геростратовской психологией». «Инициаторы законопроекта по своей психологии являются разрушителями, а во-вторых, они выполняют заказ Москвы, чтобы Украину действительно ввести в пространство «русского мира», - сказал он.

И.Заец также отметил, что в случае принятия этого законопроекта, его реализация обойдется государству минимум в 50 млрд грн.

«Сегодня нынешняя власть начала процесс уничтожения украинской нации, Украинского государства», - сказал он.

Доктор исторических наук Владимир Василенко считает принятие «языкового законопроекта» в первом чтении результатом действия антиукраинских сил. Он отметил, что законопроект готовился тайно, без консультаций с научным сообществом и общественными организациями.

В.Василенко убежден, что Владимир Литвин как председатель Верховной Рады Украины должен осознавать, что закон, который предлагается, направлен против конституционного строя Украины. «Литвин как председатель Верховной Рады должен был бы своим решением запретить включение в повестку дня вообще этого вопроса, поскольку он не был подготовлен и противоречит требованиям регламента. Это его право и долг поступить именно таким образом, но он этого не сделал», - сказал В.Василенко.

Он также отметил, что законопроект нарушает ч. 3 ст. 91 Закона о регламенте, которая требует предоставления расчетов, сколько именно денег нужно на применение данного закона. «Авторы этого закона написали, что никаких расходов на введение данного закона не нужно. Это абсолютно наглая ложь», - заявил он.

В.Василенко считает, что еще не поздно отозвать этот законопроект, ссылаясь на нарушения, которые были допущены при его принятии.

Президент ВОО «Ассоциация украинских законодателей» Василий Костицкий в свою очередь отметил, что принятие «языкового закона» может разрушить единство Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 июня ВР приняла в первом чтении законопроект «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).

За это решение проголосовали 234 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. «За» проголосовали 187 народных депутатов от Партии регионов, двое членов фракции НУ-НС, 25 депутатов от КПУ, двое - от Народной партии, шесть членов группы «Реформы ради будущего» и 12 внефракционных депутатов.

Позже член депутатской группы «Реформы ради будущего» Владимир Каплиенко заявил, что народных депутатов от его группы, карточки которых проголосовали за языковой законопроект, не было в сессионном зале на тот момент.

11 июня народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" Юрий Одарченко и Степан Курпиль подали в Высшый админсуд Украины иск к парламенту, в котором просят суд признать недействительными результатами голосования за законопроект «О принципах государственной языковой политики» и запретить профильному комитету Верховной Рады готовить его к рассмотрению во втором чтении.

По словам С.Курпиля, выяснилось, что 5 июня в сессионном зале Верховной Рады голосовали те депутаты, которые находились на больничном, в отпусках. На самом же деле, как отметил народный депутат, если не учитывать отсутствующих, то за скандальный закон проголосовали бы только 172 народных депутата. То есть при принятии законопроекта были нарушены процедура голосования, нормы Конституции, законов.