Оппозиция настаивает, чтобы кассацию Тимошенко рассматривали без нее

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета парламента заявил лидер фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей Кожемякин.

По его словам, оппозиция возмущена заявлениями Президента о причастности к этому убийству экс-премьера Юлии Тимошенко.

«Мы хотели бы, чтобы господин прокурор Пшонка вызвал как свидетеля и допросил господина Януковича. Если он знает очень много и обвиняет Тимошенко в убийстве, то он значит стоял где-то поблизости, или что-то слышал», - сказал А.Кожемякин. Он отметил, что глава государства должен отвечать за свои подобные заявления.

Кроме того, он заметил, что фракция требует создать Временную следственную комиссию относительно расследования резонансных убийств в 1995, 1998 годах в Донецкой области, в том числе народных депутатов Е.Щербаня, Евгения Кушнарева и присвоения имущества граждан лицами, имевшими руководящие должности в органах государственной власти.