Янукович готов предстать перед судом, если оппозиция найдет доказательства
20:39, 16 июня 2012Политика
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Президент Украины уверяет, что не собирается уходить от закона.
Виктор Янукович обещает не убегать
Президент Украины Виктор Янукович готов предстать перед судом, если оппозиция найдет доказательства и аргументы для привлечения его к ответственности.
Об этом он заявил в интервью американскому изданию The Time Magazine, сообщает ТСН.
"Если у них есть аргументы, если есть доказательства, я не буду убегать от закона. Я за себя не боюсь. Я через многое прошел в своей жизни. И я не боюсь этих судебных процессов", - отметил Янукович. Президент также еще раз подчеркнул, что нынешняя украинская власть "не преследует цель посадить в тюрьму своих политических оппонентов", хотя они и "ведут себя радикально".
Напомним, Янукович заявил, что пока не имеет законных оснований помиловать Юлию Тимошенко.
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