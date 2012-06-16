Президент Украины Виктор Янукович готов предстать перед судом, если оппозиция найдет доказательства и аргументы для привлечения его к ответственности.

Об этом он заявил в интервью американскому изданию The Time Magazine, сообщает ТСН.

"Если у них есть аргументы, если есть доказательства, я не буду убегать от закона. Я за себя не боюсь. Я через многое прошел в своей жизни. И я не боюсь этих судебных процессов", - отметил Янукович. Президент также еще раз подчеркнул, что нынешняя украинская власть "не преследует цель посадить в тюрьму своих политических оппонентов", хотя они и "ведут себя радикально".

Напомним, Янукович заявил, что пока не имеет законных оснований помиловать Юлию Тимошенко.