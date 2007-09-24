Партию регионов устроит только один вариант результатов выборов

Депутат Верховной Рады V созыва Тарас ЧОРНОВИЛ считает, что Верховная Рада V созыва продолжит свою работу, если не будут признаны результаты выборов 30 сентября, где победит Партия регионов. Об этом Т.ЧОРНОВИЛ заявил, выступая в эфире телерадиокомпании "Винниччина".

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, у Партии регионов есть варианты развития событий, в случае, если "наши оппоненты попытаются нейтрализовать решение Центральной избирательной комиссии и не допустить объявления результатов выборов, по которым будет существенная победа Партии регионов".

"На это есть ответ, заготовленный Верховной Радой относительно прекращения депутатских полномочий членами БЮТ и "Нашей Украины" и касается продолжения работы нынешнего парламента, если не будет признана новоизбранная Верховная Рада", - отметил Т.ЧОРНОВИЛ.

Он прибавил, что "будет включен механизм давления на судей, тогда должен быть ответ самого гражданского общества, в том числе очень мощных акций неповиновения".

"Но я надеюсь, что этого не случится, и нам удастся избежать противостояния как на линии Президент - Верховная Рада, так и среди сторонников разных политических сил", - отметил он.