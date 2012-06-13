Янукович просит местных чинов не давить на избирателей

14:29, 13 июня 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович заявляет о недопустимости какого-либо давления на избирателей в ходе парламентских выборов. 

Віктор Янукович
Об этом он сказал во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Для власти очень важно, чтобы эти выборы прошли прозрачно и честно. Чтобы мы защитили права наших избирателей», - сказал В.Янукович. Он отметил необходимость обеспечения властью всех условий для свободного волеизъявления граждан.

В.Янукович очертил задачи местных властей в контексте приближения парламентских выборов. Шла речь, в частности, о подготовке избирательных участков и обеспечении общественного порядка.

«Эта работа должна быть у вас на особом контроле», - подчеркнул Президент, обращаясь к присутствующим.

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