Янукович просит местных чинов не давить на избирателей

Об этом он сказал во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Для власти очень важно, чтобы эти выборы прошли прозрачно и честно. Чтобы мы защитили права наших избирателей», - сказал В.Янукович. Он отметил необходимость обеспечения властью всех условий для свободного волеизъявления граждан.

В.Янукович очертил задачи местных властей в контексте приближения парламентских выборов. Шла речь, в частности, о подготовке избирательных участков и обеспечении общественного порядка.

«Эта работа должна быть у вас на особом контроле», - подчеркнул Президент, обращаясь к присутствующим.