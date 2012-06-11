В ПР говорят, что закон о языке принят без каких-либо нарушений

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом заявил член парламентской фракции Партии регионов, председатель Регламентного комитета ВР Владимир Макеенко.

По его словам, заявление представителей фракции «БЮТ-Батькивщина» о том, что они намерены обжаловать в Высшем административном суде (ВАСУ) голосование по законопроекту о государственной языковой политике, противоречит Регламенту Верховной Рады.

«Подавать заявления в суды – это право любого гражданина, независимо от того, является или нет он депутатом. Только в данном случае у меня возникает вопрос – при чем тут к принятию законопроекта о государственной языковой политике Высший административный суд? Мне не ясна суть претензий оппозиции. Если ее не устраивают какие-то процедурные моменты, то она может обратиться в Регламентный Комитет ВР со своим заявлением или придти на заседание комитета и сказать, в чем были нарушения. И тогда комитет рассмотрит эти жалобы и вынесет решение», - отметил В.Макеенко.

По его словам, в настоящее время оппозиция не обращалась в Регламентный комитет Верховной Рады с намерением обжаловать процедуру голосования по данному законопроекту.

«Этот законопроект принят только в первом чтении. Как такового закона еще нет – ведь предстоит второе чтение. По процедуре сейчас народные депутаты подают свои поправки. И я знаю, что таких поправок уже очень много. Что касается процедуры прохождения закона в парламенте в первом чтении, документ был проголосован в соответствии с Регламентом Верховной Рады, и никаких нарушений нет», - В.Макеенко.

Он сказал, что не видит причин для обращения оппозиции в ВАСУ.

«На сегодняшний день каких-либо жалоб на процедуру принятия законопроекта в первом чтении не было. И, по мнению членов комитета, законопроект был принят с соблюдением всех процедурных норм и в соответствии с Регламентом ВР и Конституцией Украины», - резюмировал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 5 июня ВР приняла в первом чтении законопроект «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).

За это решение проголосовали 234 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. «За» проголосовали 187 народных депутатов от Партии регионов, двое членов фракции НУ-НС, 25 депутатов от КПУ, двое - от Народной партии, шесть членов группы «Реформы ради будущего» и 12 внефракционных депутатов.

Позже член депутатской группы «Реформы ради будущего» Владимир Каплиенко заявил, что народных депутатов от его группы, карточки которых проголосовали за языковой законопроект, не было в сессионном зале в тот момент.

Сегодня, 11 июня, народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" Юрий Одарченко и Степан Курпиль подали в Высший административный суд Украины иск к парламенту, в котором просят суд признать недействительными результаты голосования за законопроект «О принципах государственной языковой политики» и запретить профильному комитету Верховной Рады готовить его к рассмотрению во втором чтении.

По словам С.Курпиля, выяснилось, что 5 июня в сессионном зале Верховной Рады голосовали те депутаты, которые находятся на больничном, в отпусках. На самом же деле, как отметил народный депутат, если не учитывать отсутствующих, то за скандальный закон проголосовало бы всего 172 народных депутата. То есть при принятии законопроекта были нарушены процедура голосования, нормы Конституции, законов.