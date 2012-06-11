Тимошенко будет смотреть футбол по телевизору

Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Остап Семерак, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Я точно знаю, что Юлия Тимошенко будет смотреть эти футбольные матчи, и она точно будет болеть за Украину – так, как она болеет за нее всегда, по любым причинам», – отметил он.

Депутат напомнил, что Украина получила право на проведение Евро-2012 после Помаранчевой революции.

«Тогда при власти было правительство Тимошенко, и мы хотели использовать Евро-2012 как инвестиционный шанс. К сожалению, когда пришла к власти другая команда, она превратила подготовку к чемпионату в ширму для прикрытия сверхрасходов из государственного бюджета», – подчеркнул он.

Также О.Семерак напомнил, что представители оппозиции обратились к FATF с просьбой дать надлежащую оценку масштабным финансовым злоупотреблениям нынешней украинской власти во время подготовки к Евро-2012.