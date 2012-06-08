Хармс расписал процедуры Тимошенко и возвращается в Берлин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Толстанов.

По его словам, Л.Хармс оставит Харьков сегодня вечером.

А.Толстанов заметил, что пока неизвестно, кто именно из врачей берлинской клиники «Шарите» и когда прибудет в Харьков для продолжения лечения Ю.Тимошенко.

Он отметил, что приезд следующего врача Ю.Тимошенко ожидается приблизительно 20-21 июня.

А.Толстанов подчеркнул, что к приезду следующего врача Л.Хармс расписал все необходимые протоколы процедур.

При этом заместитель министра отметил, что длительное отсутствие немецкого врача свидетельствует об определенном уровне доверия к украинским специалистам, как немецкими специалистами, так и самой пациенткой.

А.Толстанов подчеркнул, что 9 июня истекает месяц с того времени, когда Ю.Тимошенко была госпитализирована в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове. Заместитель министра отметил, что за это время «абсолютно все рекомендации международной медицинской комиссии (относительно предоставления Ю.Тимошенко медицинской помощи – УНИАН) выполнялись и контролировались».

Как сообщал УНИАН, 9 мая заключенную Ю.Тимошенко госпитализировали из Качановской исправительной колонии Харькова в больницу «Укрзалізниці». Первым лечащим врачом Ю.Тимошенко был врач-невропатолог берлинской клиники «Шарите» Л.Хармс. 21 мая его сменила также врач клиники «Шарите» Анетт Райсхауер. Она занималась лечением Ю.Тимошенко до 27 мая.

2 июня Л.Хармс снова прибыл в Харьков, чтобы продолжить лечение экс-премьера.