В Кировограде утопили в фонтане чучела авторов языкового законопроекта

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие было организовано в рамках всеукраинской акции «Защити украинский язык».

Несколько десятков участников митинга держали плакаты с надписями: «Доля мови – доля народу», «Захистимо мову – збережемо Україну» («Судьба языка – судьба народа», «Защитим язык – сохраним Украину»). Они скандировали: «Займіться ділом, а не язиком!», «Руки геть від мови!», «Банду геть!» («Займитесь делом, а не языком!», «Руки прочь от языка!», «Банду долой!»).

Чучела с лицами авторов языкового законопроекта Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова, а также Президента Виктора Януковича молодые люди из общественных организаций «Сокол» и «Студенческая Свобода» использовали в театрализованном представлении. Двое активистов, держа перед собой чучела, обратились от их имени к кировоградцам с заявлениями, унижающими украинский язык и самих украинцев. В ответ митингующие сбросили чучела в фонтан, расположенный на центральной площади перед зданием ОГА.