Немецкие врачи будут рекомендовать перевезти Тимошенко в Киев

Об этом они заявили на пресс-конференции в Германии, сообщает корреспондент ТСН.

На пресс-конференции в Германии врачи клиники "Шарите" - Карл Айнхойпль, Норберт Хаас и Анетт Райсхауэр - рассказали, что Ю.Тимошенко уже лучше, ее боли полностью не прошли, но значительно уменьшились.

Уже несколько часов в день экс-премьер может передвигаться по палате. Они также довольны тем, что смогли уговорить ее прекратить голодовку, но все же отмечают, что лечение Ю.Тимошенко проходит в ненадлежащих условиях.

Однако, по словам врача Н.Хааса, в этом вопросе определенный прогресс уже есть. Он сообщил о договоренности с Государственной пенитенциарной службой о том, что на время обследования Ю.Тимошенко или проведения каких-либо процедур видеокамеры будут выключать. Но Ю.Тимошенко не уверена, что не существует других, скрытых камер, добавил Н.Хаас.

Также вопрос у врачей вызывает вторая пациентка в палате Ю.Тимошенко. Медики выразили свое удивление тем, что в такой модернизированной клинике Ю.Тимошенко не могут оставить саму в палате. "Это могут быть просто лишние уши", - отмечают они.

Врачи выразили свою обеспокоенность тем, что в палате экс-премьера полностью заклеили окна. "У Ю.Тимошенко нет возможности видеть дневной свет, хотя это необходимо для ее лечения. Витамин D, который человек получает от солнца, Ю.Тимошенко получить не может. Ей разрешают подходить к окнам лишь на 15-20 минут", - рассказали медики.

К.Айнхойпль также на смог ответить на вопрос относительно возможного присутствия Ю.Тимошенко на суде 6 июня, но отметил, что относится к этому скептически.

Врачи сообщили, что лечение Ю.Тимошенко продлится еще не одну неделю, а может, и месяцы. Они выразили мнение, что проводить ее лечение было бы лучше в Берлине в их клинике, ведь лечить нужно в комплексе.

"Для комплексного лечения должны присутствовать сразу все нужные врачи. Но сейчас это невозможно", - добавили медики.

Врачи также сказали, что будут рекомендовать украинской власти перевезти Тимошенко в Киев, если ее перевод в Берлин невозможен. "Идеальным вообще был бы домашний арест", - сказали они.

"Все медикаменты для Ю.Тимошенко мы привозим с собой. Пока никаких счетов ей не выставляли. За все будет платить семья Ю.Тимошенко. Мы не можем себе позволить бесплатно ее лечить", - резюмировали врачи.