Янукович: Мы воспользуемся этой паузой и будем строить Европу в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, "расширение (ЕС - УНИАН) - это перспектива. Мы за то, чтобы была перспектива и у Европы, и у Украины. Мы воспользуемся этой паузой и будем строить Европу в Украине".

При этом глава украинского государства подчеркнул, что в Украине понимают, что евроинтеграция - это не просто вступление в элитный клуб. "Прежде всего, это домашнее задание, и мы хорошо понимаем, что от Украины многое зависит", - подчеркнул В.Янукович.

Кроме того, он отметил, что в Украине также понимают, что решения о расширении ЕС затормозилось не только для Украины, а и, например, для Турции: "По нашему мнению, это ошибочное решение, хотя пауза, которая сейчас есть, возможно, она пойдет на пользу и Украине, и Европе".

Говоря о том, что Украина будет строить Европу внутри страны, В.Янукович заметил, что речь идет о тех правилах, которые были бы привлекательными для партнеров Украины в мире.

"Мы хорошо понимаем, что только инновационно-инвестиционная модель развития Украины даст нам перспективу и возможность поднимать уровень экономики, а значит и уровень жизни людей и сокращать расстояние между богатыми и бедными", - заявил Президент.