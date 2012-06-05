Милиция говорит, что никого сегодня не задерживала

Милиция утверждает, что ни на Майдане, ни во ВР задержаний не проводила, фото Т. Давиденко

Милиция утверждает, что ни на Майдане, ни во ВР задержаний не проводила, фото Т. Давиденко

Об этом УНИАН сообщили в ОСО ГУ МВД Украины в г. Киеве.

«Милиция никого не задерживала, так же, как не задерживала и возле Верховной Рады», - сообщили в столичном главке, отметив, в то же время, что информация отдельных СМИ о задержании украинской писательницы Ирэны Карпы также не соответствует действительности.