Милиция говорит, что никого сегодня не задерживала
14:40, 05 июня 2012Политика
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Милиция не проводила задержаний в ходе столкновений сторонников оппозиции с бойцами спецназначения «Беркут» на Майдане Незалежности в Киеве.
Милиция утверждает, что ни на Майдане, ни во ВР задержаний не проводила, фото Т. Давиденко
Об этом УНИАН сообщили в ОСО ГУ МВД Украины в г. Киеве.
«Милиция никого не задерживала, так же, как не задерживала и возле Верховной Рады», - сообщили в столичном главке, отметив, в то же время, что информация отдельных СМИ о задержании украинской писательницы Ирэны Карпы также не соответствует действительности.
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