Из фракции НУ-НС выгнали двоих депутатов
11:58, 05 июня 2012Политика
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Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» исключила из своего состава двух депутатов, которые проголосовали за языковой законопроект.
|Сергея Василенко и Сергея Харовского исключили
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции НУ-НС.
В частности, на заседании фракции сразу после голосования относительно языкового законопроекта было принято решение об исключении Сергея Василенко и Сергея Харовского.
Как сообщал УНИАН, сегодня во ВР был принят в первом чтении законопроект «Об основах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.
В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми).
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