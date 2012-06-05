Из фракции НУ-НС выгнали двоих депутатов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции НУ-НС.

В частности, на заседании фракции сразу после голосования относительно языкового законопроекта было принято решение об исключении Сергея Василенко и Сергея Харовского.

Как сообщал УНИАН, сегодня во ВР был принят в первом чтении законопроект «Об основах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми).