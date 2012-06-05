Каплиенко просит снять его голос: пусть у меня рука отсохнет...

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Каплиенко заявил сегодня с трибуны Верховной Рады.

«Я не знаю, каким образом это произошло, но моя карточка проголосовала за законопроект», - сказал народный депутат.

Он отметил, что является противником какого-либо притеснения украинского языка, и поэтому ему неприятно, что его фамилия появилась среди тех, кто поддержал этот законопроект.

В.Каплиенко сообщил, что обратился к председателю ВР «спасти мою репутацию» и снять его голос с результатов голосования. «Я вам хочу сказать, уважаемые граждане, что я, народный депутат Владимир Каплиенко, клянусь перед вами, что во втором чтении пусть у меня рука отсохнет, если я проголосую за этот законопроект», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, всего за языковой законопроект в первом чтении проголосовали 6 депутатов из группы «Реформы ради будущего», хотя еще 24 мая там заверяли, что группа вообще не даст ни одного голоса за этот документ.