Каплиенко просит снять его голос: пусть у меня рука отсохнет...
Народный депутат от группы «Реформы ради будущего» Владимир Каплиенко заявляет, что не голосовал за принятие языкового законопроекта, хотя его карточка сработала.
|Каплиенко хочет спасти свою репутацию
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Каплиенко заявил сегодня с трибуны Верховной Рады.
«Я не знаю, каким образом это произошло, но моя карточка проголосовала за законопроект», - сказал народный депутат.
Он отметил, что является противником какого-либо притеснения украинского языка, и поэтому ему неприятно, что его фамилия появилась среди тех, кто поддержал этот законопроект.
В.Каплиенко сообщил, что обратился к председателю ВР «спасти мою репутацию» и снять его голос с результатов голосования. «Я вам хочу сказать, уважаемые граждане, что я, народный депутат Владимир Каплиенко, клянусь перед вами, что во втором чтении пусть у меня рука отсохнет, если я проголосую за этот законопроект», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, всего за языковой законопроект в первом чтении проголосовали 6 депутатов из группы «Реформы ради будущего», хотя еще 24 мая там заверяли, что группа вообще не даст ни одного голоса за этот документ.