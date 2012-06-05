Каплиенко просит снять его голос: пусть у меня рука отсохнет...

11:24, 05 июня 2012
Политика
5409 0

Народный депутат от группы «Реформы ради будущего» Владимир Каплиенко заявляет, что не голосовал за принятие языкового законопроекта, хотя его карточка сработала.  

Володимир Каплієнко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Каплиенко заявил сегодня с трибуны Верховной Рады.

«Я не знаю, каким образом это произошло, но моя карточка проголосовала за законопроект», - сказал народный депутат.

Он отметил, что является противником какого-либо притеснения украинского языка, и поэтому ему неприятно, что его фамилия появилась среди тех, кто поддержал этот законопроект.

В.Каплиенко сообщил, что обратился к председателю ВР «спасти мою репутацию» и снять его голос с результатов голосования. «Я вам хочу сказать, уважаемые граждане, что я, народный депутат Владимир Каплиенко, клянусь перед вами, что во втором чтении пусть у меня рука отсохнет, если я проголосую за этот законопроект», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, всего за языковой законопроект в первом чтении проголосовали 6 депутатов из группы «Реформы ради будущего», хотя еще 24 мая там заверяли, что группа вообще не даст ни одного голоса за этот документ.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter