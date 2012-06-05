Оппозиция покинула сессионный зал ВР - «чтобы вернуться с людьми»

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат от "БЮТ-Батькивщины" Андрей Шкиль заявил: «Нечего делать здесь вместе с вами, с теми, кто предает собственный народ, кто принуждает предавать тех, кто хотел бы служить Украине».

«Но вы их покупаете, давите, насилуете, поэтому я подчеркиваю, что работать с вами в сессионном зале сейчас здесь мы не собираемся», - подчеркнул А.Шкиль.

По его словам, в связи с этим оппозиция покидает сессионный зал, и «уходим для того, чтобы вернуться сюда вместе с людьми».