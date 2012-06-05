Оппозиция покинула сессионный зал ВР - «чтобы вернуться с людьми»
11:17, 05 июня 2012Политика
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Оппозиционные депутаты покинули сессионный зал Верховной Рады в знак протеста против принятия в первом чтении языкового законопроекта.
|Шкиль обещает вернуться с людьми
Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат от "БЮТ-Батькивщины" Андрей Шкиль заявил: «Нечего делать здесь вместе с вами, с теми, кто предает собственный народ, кто принуждает предавать тех, кто хотел бы служить Украине».
«Но вы их покупаете, давите, насилуете, поэтому я подчеркиваю, что работать с вами в сессионном зале сейчас здесь мы не собираемся», - подчеркнул А.Шкиль.
По его словам, в связи с этим оппозиция покидает сессионный зал, и «уходим для того, чтобы вернуться сюда вместе с людьми».
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