«Беркут» применил слезоточивый газ к митингующим
Представители спецотряда «Беркут» применили слезоточивый газ к общественным деятелям, которые пытались прорваться через ограждение к Верховной Раде Украины.
|В правоохранителей начали бросать яйца и бутылки
Представители спецотряда «Беркут» применили слезоточивый газ к общественным деятелям, которые пытались прорваться через ограждение в Верховную Раду Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, перед этим со стороны оппозиции в правоохранителей начали бросать яйца и разные предметы, в частности, бутылки.
Народные депутаты Украины Юрий Стець и Олесь Доний продолжают уговаривать «беркутовцев» не создавать провокаций и не мешать людям отстаивать свои права, в частности, право на украинский язык.
На митинге под ВР звучит лозунг: «Не буде мови – не буде Евро!».
Участники митинга угрожают устраивать протесты во время чемпионата Европы по футболу, который начинается 8 июня.
Сейчас на углу улиц Садовая и Грушевского продолжается митинг противников языкового законопроекта Кивалова-Колесниченко. Время от времени происходят локальные столкновения между митингующими и работниками милиции.
Участники митинга призывают создавать местные очаги сопротивления этому языковому законопроекту в регионах и не поддаваться на провокации.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июня, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об основах государственной языковой политики, инициаторами которого являются народные депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. За данное решение проголосовали 234 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.