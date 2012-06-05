«Беркут» применил слезоточивый газ к митингующим

Представители спецотряда «Беркут» применили слезоточивый газ к общественным деятелям, которые пытались прорваться через ограждение в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим со стороны оппозиции в правоохранителей начали бросать яйца и разные предметы, в частности, бутылки.

Народные депутаты Украины Юрий Стець и Олесь Доний продолжают уговаривать «беркутовцев» не создавать провокаций и не мешать людям отстаивать свои права, в частности, право на украинский язык.

На митинге под ВР звучит лозунг: «Не буде мови – не буде Евро!».

Участники митинга угрожают устраивать протесты во время чемпионата Европы по футболу, который начинается 8 июня.

Сейчас на углу улиц Садовая и Грушевского продолжается митинг противников языкового законопроекта Кивалова-Колесниченко. Время от времени происходят локальные столкновения между митингующими и работниками милиции.

Участники митинга призывают создавать местные очаги сопротивления этому языковому законопроекту в регионах и не поддаваться на провокации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июня, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об основах государственной языковой политики, инициаторами которого являются народные депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. За данное решение проголосовали 234 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.