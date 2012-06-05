Рада определилась, в каком порядке голосовать «языковые» законы

На Согласительном совете решено сегодня рассмотреть все 5 языковых законопроектов в соответствии с Регламентом Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы ВР Виктория Шведова.

Она отметила, что были разные предложения, но «члены Согласительного совета пришли к согласию относительно необходимости рассматривать все эти 5 так называемых языковых законопроектов в соответствии с Регламентом».

Как сообщал УНИАН, ранее на пленарном заседании ВР народные депутаты рассмотрели один языковой законопроект, внесенный членами фракции Партии регионов Вадимом Колесниченко и Сергеем Киваловым.

Авторы других законопроектов тогда инициировали снятие своих законопроектов с рассмотрения.

Как сообщает Тиждень, сначала в повестке дня значился законопроект № 9073 авторства Кивалова-Колесниченко о принципах языковой политики.

Сейчас же перед этим законопроектом значится проект закона "О запрете сужения сферы употребления украинского языка" авторства Ивана Кириленко.

Законопроект № 9073 указан следующим. Однако, из описания законопроекта почему-то исчезла фамилия соавтора В. Колесниченко.