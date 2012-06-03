Попов хочет объединить обязанности мэра и председателя КГГА

Председатель столичной городской государственной администрации Александр Попов заявляет, что отставка Леонида Черновецкого с должности Киевского городского председателя не была для него неожиданной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге журналистам.

«Не было неожиданным. Он его (заявление) написал 31 мая, насколько я эту ситуацию знаю. Мы виделись до этого, общались по телефону в рабочем режиме. Я знал 31 числа, что он планирует написать такое заявление», - сказал А.Попов.

Он сообщил, что, согласно законодательству, заявление Л.Черновецкого будет рассмотрено на заседании Киевсовета и дальше городская власть должна обратиться в Верховную Раду с просьбой назначить дату выборов в столице. До выборов обязанности мэра будет исполнять заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Галина Герега.

На вопрос, когда могут состояться выборы в Киеве, А.Попов подчеркнул, что это решение должен урегулировать парламент.

«Исходя из логики, то, по-видимому, в этом году. Я не думаю, что нужно много времени, чтобы какое-то решение было принято. Я думаю, что в этом году», - добавил он.

Говоря о том, когда состоится очередное заседание Киевсовета, председатель КГГА сказал, что знает только о том, что депутаты решили, что во время Евро-2012 «заниматься политикой неуместно», и потому было принято решение провести следующую сессию в июле.

В то же время, учитывая заявления мэра об отставке, по словам А.Попова, со вторника, 5 июня, начнутся консультации во фракциях Киевсовета о возможном назначении внеочередного заседания Киевсовета.

А.Попов также подтвердил намерение в случае победы на выборах Киевского городского председателя просить Президента Украины Виктора Януковича объединить обязанности мэра и председателя КГГА.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Л.Черновецкий сообщил, что 1 июня написал заявление об отставке с должности Киевского городского председателя.