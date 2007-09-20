Цушко назвал условие, при котором Черноморский флот РФ в 2017 уйдет из Крыма

Кандидат в народные депутаты от СПУ Василий ЦУШКО считает, что Черноморский флот РФ в 2017 году покинет Крым, если Украина после инициированного Партией регионов референдума получит статус нейтрального государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Севастополе.

В частности, по словам В.ЦУШКО, «Черноморский флот будет в Севастополе по соглашению, до 2017 года он будет здесь, а дальше жизнь покажет. Если Украина проведет референдум - причем я его поддерживаю - о статусе Украины как нейтральной страны, то, скорее всего, флот России в 2017 году уйдет, и мы будем страной с нейтральным статусом».

Поэтому, как считает В.ЦУШКО, «до 2017 года вокруг флота России незачем поднимать какое-то политиканство, он здесь законно находится в соответствии с договором, и нечего будоражить народ и тех членов семей, которые здесь живут и служат, и т.п.».

Кроме того, по мнению В.ЦУШКО, «Российское государство тоже над этим задумывается, готовит какую-то базу. Это уже их проблемы, конечно».