Пшонка уверяет, что муж Тимошенко может спокойно возвращаться домой

Об этом генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил в интервью журналу «Фокус» (№22 от 1 июня).

«Он не находится под следствием, не объявлен в розыск, никто не предъявлял ему обвинения», - подчеркнул В.Пшонка.

«От прокуратуры он независим, если въедет в страну, может спокойно выехать из нее» - сказал В.Пшонка.

Как сообщал УНИАН, 6 января стало известно, что А.Тимошенко попросил убежище в Чехии и получил его. Соратники Ю.Тимошенко объяснили такой шаг давлением, которое осуществляется на экс-премьера через ее семью.

24 мая ночью отец А.Тимошенко Геннадий умер после тяжелой болезни.

А.Тимошенко на похороны отца не приехал. Как объяснил первый заместитель председателя "Батьківщина" Александр Турчинов, даже если бы А.Тимошенко приехал на похороны отца, ему бы не дали с ним проститься – задержали бы сразу по прибытии.