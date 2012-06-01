Ельченко считает, что фанов Евро-2012 не интересует судьба Тимошенко

Дело бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко не представляет интереса для болельщиков, которые прибудут в Украину на матчи Евро-2012

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Владимир Ельченко.

«Что касается дела Ю.Тимошенко, то для среднестатистического болельщика этот вопрос практически не представляет никакого интереса», - сказал В.Ельченко, и добавил, что все разговоры о бойкоте матчей в Украине «лопнули как мыльный пузырь».

По его словам, если какие-то чиновники Еврокомиссии и чиновники европейских стран заявляют о том, что не хотят приехать в Украину из-за этой ситуации, то это их личное дело.

Посол отметил, что, по заявлениям УЕФА, ни о каком официальном бойкоте речи не идет, тем более, что попытки бойкотировать спортивные мероприятия уже были в прошлом, однако не имели желаемого эффекта.

«Спорт всегда тем и отличался, что он объединяет людей, а не разъединяет. Поэтому такие призывы некорректны и не нужны. И уверен, не окажут никакого влияния на обычного болельщика», - сказал В.Ельченко.

Он убежден, что как только начнутся игры - все забудут о политике и будут спокойно смотреть футбол.