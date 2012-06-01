Волынца не пускают к Тимошенко - он объявил голодовку

Народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Михаил Волынец объявил бессрочную голодовку из-за постоянных отказов тюремщиков разрешить соратникам экс-премьера Юлии Тимошенко увидеться с ней.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина» со ссылкой на М.Волынца, который сейчас находится в комнате для свиданий на территории Качановской колонии в Харькове.

«В связи с запрещением руководителем колонии права на свидание с Юлией Тимошенко я в 10.00 объявил бессрочную голодовку в административном корпусе», - сказал М.Волынец.

Он сообщил, что сейчас пишет соответствующее заявление руководству учреждения.

Народный депутат отметил, что, отказывая в праве на свидание, руководитель колонии Иван Первушкин нарушил пункт 1 статьи 110 Уголовно-исполнительного кодекса.

«Я должен был 4 июня выехать на сессию Международной организации труда. Разуметься, я не смогу участвовать в сессии, где у меня были запланированы встречи», - сказал он.

М.Волынец также сообщил, что он вместе с народным депутатом Остапом Семераком намерены передать обращение с просьбой предоставить возможность первому заместителю председателя партии «Батькивщина» Александру Турчинову встретиться с Ю.Тимошенко.

М.Волынец добавил, что на все аналогичные обращения были получены отказы.