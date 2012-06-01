Луценко читают обвинительное заключение
Печерский районный суд Киева отказал бывшему министру внутренних дел Украины Юрию Луценко в удовлетворении ходатайства об отводе председательствующей по его делу судье Анне Медушевской.
Как передает корреспондент УНИАН, судья считает, что для удовлетворения ходатайства нет оснований.
В связи с отсутствием новых ходатайств суд начал судебное следствие.
Прокурор Виктор Клименко приступил к оглашению обвинительного заключения.
Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко заявил ходатайство об отводе А.Медушевской. Он напомнил, что А.Медушевская принимала участие в рассмотрении другого его дела и в составе коллегии из трех судей вынесла «незаконный приговор».
Сторона защиты экс-министра высказалась в поддержку заявленного ходатайства, представители государственного обвинения подчеркнули его беспочвенность.
Сегодня Печерский райсуд Киева решил продолжить судебное заседание по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Ю.Луценко в отсутствие потерпевшей стороны – водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентина Давыденко.