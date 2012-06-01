Литвин о санкциях, абсурде и внутренних распрях

Об этом он сказал, отвечая на вопрос УНИАН.

«Ну, это абсурд, когда мы пытаемся найти арбитра за пределами Украины», - сказал В.Литвин.

Он подчеркнул, что это свидетельство того, что «украинские политики не чувствуют себя самостоятельными, полноценными, и это дополнительное свидетельство того, что Украина является субъектом международной политики, а ее пытаются превратить в объект международной политики».

В.Литвин отметил, что таким образом и «другая группа может обратиться к другой группе стран с предложениями относительно других политиков».

В.Литвин провел исторические параллели и напомнил, что «Украина всегда проигрывала, когда начинались внутренние распри, и когда украинские политики пытались заручиться поддержкой – реальной или мифической – за пределами Украины».