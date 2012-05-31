Азаров даже думать о передышке после Евро запрещает

Как сообщает УНИАН департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом глава правительства заявил в четверг во время встречи с директорами и учителями школ.

"Мы множество проблем решили в рамках подготовки к чемпионату. Евро-2012 пройдет, а все эти объекты останутся. И я уже сейчас думаю над тем, как сохранить этот темп реализации инфраструктурных проектов. У многих моих коллег создается впечатление, что Евро закончится, и мы начнем отдыхать, будет отдых. Не будет никакого отдыха, мы даже не должны о нем думать", - сказал Н.Азаров.

Он добавил, что во время подготовки Украины к проведению чемпионата Европы по футболу было построено и реконструировано более 3 тысяч километров автодорог, открыты самые современные аэропорты, построены гостиницы и пр.