Азаров даже думать о передышке после Евро запрещает
20:35, 31 мая 2012Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров убежден, что необходимо сохранить темпы реализации инфраструктурных объектов после завершения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.
|Азаров: После Евро-2012 правительство продолжит реализацию инфраструктурных проектов
"Мы множество проблем решили в рамках подготовки к чемпионату. Евро-2012 пройдет, а все эти объекты останутся. И я уже сейчас думаю над тем, как сохранить этот темп реализации инфраструктурных проектов. У многих моих коллег создается впечатление, что Евро закончится, и мы начнем отдыхать, будет отдых. Не будет никакого отдыха, мы даже не должны о нем думать", - сказал Н.Азаров.
Он добавил, что во время подготовки Украины к проведению чемпионата Европы по футболу было построено и реконструировано более 3 тысяч километров автодорог, открыты самые современные аэропорты, построены гостиницы и пр.
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