В «Нашей Украине» обиделись на Наливайченко

Об этом В.Королькова заявила в интервью газете "Україна молода" (№ 78 от 31 мая 2012 года), комментируя выход В.Наливайченко из рядов "Нашей Украины".

"Как к человеку лично я отношусь к Валентину Наливайченко очень положительно. У меня нет никаких оснований его презирать. Но некоторые его действия не разделяю – как, собственно, действия, так и бездеятельность. Кто бы ни возглавлял политсовет "Нашей Украины", я благодарна, что у нас была возможность достойно сотрудничать. Но я заметила, что каждый, кто проходит через руководящие должности в "НУ" - почему-то это стало плохой традицией - набирается опыта, получает политические дивиденды, становится узнаваемым - и начинает считать, что он великолепный и неповторимый. А затем через прессу дает информацию: уходит с должности, выходит из партии", - сказала В.Королькова.

По ее мнению, было бы достойно, если бы В.Наливайченко лично пришел на заседание политсовета и озвучил свои намерения. "Так же, как мы его избирали, - после откровенного разговора, обмена мнениями. Он мог выразить свою точку зрения в узком коллективе, возможно, и поблагодарить коллег - и пойти заниматься каким-то другим направлением. Но Наливайченко избрал другой путь, который я не разделяю. Считаю обидным узнавать о таких заявлениях из прессы. Это слабая позиция. Сильный политик не скрывался бы от своих решений", - убеждена заместитель председателя политсовета "Нашей Украины".

Как сообщал УНИАН, 22 мая экс-председатель СБУ В.Наливайченко сложил с себя полномочия председателя политического совета партии "Наша Украина" и остановил свое членство в партии.

Соответствующее заявление было распространено его пресс-службой. "Я слагаю с себя полномочия председателя политического совета партии "Наша Украина" и останавливаю свое членство в партии. Действую так, потому что решение об участии "Нашей Украины" в выборах в формате объединенной оппозиции фатально затягивается", - говорится в заявлении В.Наливайченко.

По его словам, самостоятельное участие партии или образование ею сепаратных альянсов на выборах противоречит его политической позиции, которую он отстаивал с первого дня пребывания в рядах "Нашей Украины". "Такой подход идет в разрез с процессом объединения оппозиции, изменяет многолетним надеждам украинцев, ослабляет демократическое движение и неминуемо приведет к поражению на выборах", - отметил он.

В.Наливайченко заявил о продолжении своей активной работы в команде объединенной оппозиции.