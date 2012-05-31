Конституционная ассамблея соберется в конце июня

Об этом в интервью радио «Свобода» сообщила советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Марина Ставнийчук.

“Планируется, что в 20-х числах июня”, - сказала М.Ставнийчук, отвечая на вопрос, когда состоится первое заседание ассамблеи. Она объяснила это тем, что в ближайшее время в Украине начнется Евро-2012, а также раньше был согласован график поездок Президента Виктора Януковича.

“Исходя из того, что в стране Евро проводится, исходя из того, что должен быть учтен график поездок, в том числе и зарубежных, и по стране, Президента, вот исходя из этого предлагается ориентировочно на 20 июня”, - сказала она.

М.Ставнийчук добавила, что с начала июня будут направлены приглашения членам Конституционной ассамблеи, чтобы они могли планировать отпуска и график работы.