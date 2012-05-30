Лечение заключенного экс-премьера и впредь остается делом медиков берлинской клиники Charité, пишет DW.DE.

«Еще в этот вторник будет определено, кто именно после психотерапевта Анетт Райсгауер отправится в больницу в украинском Харькове», - заявила пресс-секретарь Charité Штефани Винду.

Вместе с тем в берлинской клинике опровергли сообщения украинских СМИ , что Райсгауер вроде «кинула» Юлию Тимошенко. «Госпожа Райсгауер, как и было условлено, вернулась через неделю», - сказала Винду.

Как сообщается со ссылкой на Райсгауер, Тимошенко нуждается в длительной терапии. По данным немецкого врача, речь идет о серьезном заболевании и еще сложно сказать, когда оппозиционная лидер будет снова в состоянии передвигаться самостоятельно.

По заключению немецких врачей, Тимошенко страдает от смещения межпозвоночных дисков, из-за чего у нее развились хронические боли в спине.