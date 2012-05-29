Чорновил говорит, что ПР - это стая, которая собралась по принципу выживания

Такое мнение он выразил в интервью "Украинской правде".

Отвечая на вопрос "насколько у этой партии есть шансы на будущее?" Т.Чорновил сказал: "А мы будем считать ее партией? Я бы не сказал, что это партия. Я считаю, что это определенная стая товарищей, которые собрались по принципу выживания, понимая, что не каждый выживет, но тот, кто вне стаи, с такой биографией и родословной, точно не выживет. А в стае можно выжить, плохо, покусанным, но выжить".

Продолжая тему, он отметил, что, по его мнению, в ПР одни собираются по принципу интересов, а вторые - самосохранения. "Я бы не сказал, что они сегодня функционируют как какой-то твердый партийный проект. Причем там, среди массовки депутатской их, людей, которые верят в свою какую-то значимость и свои влияния, практически не осталось. Они не верят уже ни во что. Они просто понимают свою цель – показать свою лояльность", - заметил Т.Чорновил.