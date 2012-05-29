На Луганщине стало на пять миллионеров больше

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы в Луганской области Виталий Немцев.

По его словам, общая сумма доходов миллионеров составила 204 млн грн.

«Это говорит о том, что благосостояние луганчан растет. Из 31 миллионера 5 человек показали около 152 млн грн инвестиционной прибыли, полученной от операций с ценными бумагами. 10 граждан задекларировали более 22 млн грн от продажи недвижимого имущества», - сказал В.Немцев.

Также он сообщил, что три миллионера получили наследство и подарки на сумму 4,6 млн грн. 13 миллионеров задекларировали заработную плату, дивиденды, проценты по депозитным вкладам, общая сумма их доходов составила около 26 млн грн.

«Всего в области во время кампании декларирования доходов более 46 тыс граждан подали декларации. Общий объем доходов составил около 1 млрд грн, в 2010 году этот показатель составлял 556 млн грн», - сказал В.Немцев.