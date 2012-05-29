На Луганщине стало на пять миллионеров больше
В Луганской области количество граждан, задекларировавших за 2011 год боле 1 млн грн доходов, выросло по сравнению с 2010 годом на 5 человек – до 31 миллионера.
|Благосостояние луганчан растет
По его словам, общая сумма доходов миллионеров составила 204 млн грн.
«Это говорит о том, что благосостояние луганчан растет. Из 31 миллионера 5 человек показали около 152 млн грн инвестиционной прибыли, полученной от операций с ценными бумагами. 10 граждан задекларировали более 22 млн грн от продажи недвижимого имущества», - сказал В.Немцев.
Также он сообщил, что три миллионера получили наследство и подарки на сумму 4,6 млн грн. 13 миллионеров задекларировали заработную плату, дивиденды, проценты по депозитным вкладам, общая сумма их доходов составила около 26 млн грн.
«Всего в области во время кампании декларирования доходов более 46 тыс граждан подали декларации. Общий объем доходов составил около 1 млрд грн, в 2010 году этот показатель составлял 556 млн грн», - сказал В.Немцев.