Тюремщики не планируют переводить Луценко в колонию до следующей недели

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь главы ГПтС Игорь Андрушко.

Он отметил, что в пенитенциарной службе еще не имеют окончательного определения, отправлять или не отправлять Ю.Луценко в колонию для отбывания наказания.

«Пока еще нет окончательного определения относительно господина Луценко, поскольку не поступило достаточного количества материалов», - сказал он

На уточняющий вопрос, может ли быть отправлен экс-министр в колонию, если его второе уголовное дело еще находится в производстве Печерского райсуда Киева, И.Андрушко ответил, что «окончательное решение будет принято на следующей неделе».

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2012 Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс грн компенсации МВД за нанесенный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности, а также ранга государственного служащего.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным этот приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским райсудом столицы.

Также Ю.Луценко было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) при расследовании дела об отравлении экс-Президента Виктора Ющенко. Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 году на посту главы МВД он продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко.

Этот эпизод дела относительно экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года, которое еще находится в производстве Печерского суда.