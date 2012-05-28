Лозинского этапировали в колонию

Осужденный бывший народный депутат Виктор Лозинский 14 апреля этапирован из Киевского СИЗО в Бориспольскую исправительную колонию (№ 119) Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

При этом в ГПтС отмечают, что в исправительной колонии осужденный В.Лозинский находится без каких-либо привилегий.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля приговором Днепровского райсуда Киева В.Лозинский был приговорен к 15 годам заключения за убийство жителя Голованевского района Кировоградской области Валерия Олийныка, которое произошло 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области.

В то же время, по данным ГПтС, на основании постановления Апелляционного суда Киева от 26 марта этого года приговор Днепровского районного суда Киева в отношении В.Лозинского смягчен с 15 до 14 лет лишения свободы.