Колесников говорит, что на Евро все потрачено по закону

Об этом он заявил в интервью газете «КоммерсантЪ - Украина».

Отвечая на вопрос, не опасается ли он, что нынешней власти будут предъявлены обвинения в том, что затрачено на Евро больше средств, чем следовало, вице-премьер сказал: «Предыдущая власть абсолютно ничего не сделала для подготовки к чемпионату, поэтому я ничего не боюсь. У меня был выбор - или чего-то бояться, или подготовить страну к Евро. И этот выбор был сделан в самом начале. Поэтому сейчас меня абсолютно ничего не смущает. Могу дать 100-процентную гарантию, что все действия команды Евро вписываются в украинское законодательство».