В Иране нашли уран, обогащенный "по ошибке"

В настоящее время, по его словам, эксперты занимаются изучением находки, передает Associated Press.

25 мая эксперты МАГАТЭ обнаружили на заводе Fordow следы урана, обогащенного до 27% (официально Тегеран заявлял, что уран будет обогащаться только до 20%).

Иран пояснил, что превышение уровня могло произойти по техническим причинам. Эксперты и дипломаты склонны принять иранские объяснения. Однако МАГАТЭ объявило о намерении провести тщательное расследование инцидента.

Международное сообщество, напоминает РосБизнесКонсалтинг, стремится ограничить обогащение урана в Иране уровнем в 20%, при этом ядерная программа Тегерана должна стать прозрачной. Такое требование вызвано опасениями, что Иран может разрабатывать ядерное оружие под прикрытием мирной атомной программы. Тегеран продолжает отвергать подобные обвинения.