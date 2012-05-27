В Иране нашли уран, обогащенный "по ошибке"

14:38, 27 мая 2012
Политика
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Следы высокообогащенного урана, найденные в подземном бункере, являются следствием рядовой технической ошибки, сообщил представитель Ирана в МАГАТЭ.

В настоящее время, по его словам, эксперты занимаются изучением находки, передает Associated Press.

25 мая эксперты МАГАТЭ обнаружили на заводе Fordow следы урана, обогащенного до 27% (официально Тегеран заявлял, что уран будет обогащаться только до 20%).

Иран пояснил, что превышение уровня могло произойти по техническим причинам. Эксперты и дипломаты склонны принять иранские объяснения. Однако МАГАТЭ объявило о намерении провести тщательное расследование инцидента.

Международное сообщество, напоминает РосБизнесКонсалтинг, стремится ограничить обогащение урана в Иране уровнем в 20%, при этом ядерная программа Тегерана должна стать прозрачной. Такое требование вызвано опасениями, что Иран может разрабатывать ядерное оружие под прикрытием мирной атомной программы. Тегеран продолжает отвергать подобные обвинения.

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