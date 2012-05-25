Янукович видит, что «целый ряд политиков» паразитирует на взрывах в Днепропетровске

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны.

"Мы с вами осознаем то, что происходит в последние дни в государстве. Прежде всего, это Днепропетровские события. Мы сегодня видим, что целый ряд политиков, которые паразитируют на этой теме, радуются от того, что наши правоохранительные органы до сих пор не дали ответ на вопрос. Но радоваться над горем людей, я считаю, что не правильно", - сказал он.

В.Янукович отметил, что общаясь с людьми он слышал от них требование, чтобы власть значительно усилила работу в этом направлении и в первую очередь это касается изменений в законодательство.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Днепропетровска прогремели 4 взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в частности 10 детей.

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Дело расследует СБУ.