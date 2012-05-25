Кожемякин: Состояние Петрука - средней тяжести

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге лидер этой фракции Андрей Кожемякин.

Он отметил, что народный депутат Украины, генерал-полковник Н.Петрук «чувствует себя не очень хорошо».

«Вы же понимаете, что если ночью имело место операционное вмешательство, если ему наложили очень большое количество швов, если у него была действительно серьезная черепно-мозговая травма, то состояние его здоровья на сегодняшний день средней тяжести», - сказал А.Кожемякин.

Он добавил, что необходимо разобраться, каким образом такие тяжелые травмы были нанесены Н.Петруку.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Верховной Раде произошла драка между представителями фракций Партии регионов и "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС, которые протестовали против языкового законопроекта «регионалов».

Во время драки была разбита голова народному депутату от фракции «БЮТ-Батьківщина» Н.Петруку - у него была рассечена голова и он весь истекал кровью.

Председатель ВР Владимир Литвин сегодня сообщил, что Н.Петруку наложили швы.