СБУ лишила Добкина допуска к государственным тайнам

Служба безопасности Украины лишила допуска к государственной тайне городского председателя Харькова Михаила ДОБКИНА. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, это связано с тем, что в ходе проведенной СБУ в Харьковском городском совете в первой декаде сентября проверки организации охраны гостайны и оборота документов, содержащих конфиденциальную информацию, были выявлены грубые нарушения со стороны председателя и секретаря горсовета.

Как отметила М.ОСТАПЕНКО, сейчас решается вопрос об отмене такого допуска для секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА.