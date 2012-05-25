Литвин не понял, как из-под него выбили стул

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель ВР Владимир Литвин.

«Вчера работала оперативно-следственная группа Министерства внутренних дел и анализировала видео, провели исследование непосредственно в сессионном зале», - сказал В.Литвин.

В то же время председатель ВР не сообщил результаты этого исследования.

Он признался, что вчера даже не успел сориентироваться, когда началась драка. «Честно вам скажу, что я ничего не увидел. Я не понял, как из-под меня выбили стул, я не ожидал, что будет такой всплеск эмоций», - сказал В.Литвин.

Председатель ВР также сообщил, что поинтересовался состоянием здоровья народного депутата от «БЮТ-Батьківщина» Николая Петрука, которому вчера разбили голову.

«Врачи поработали, наложили швы», - сказал В.Литвин.