Оппозиция заблокировала Верховную Раду

Члены фракции «БЮТ-Батьківщина» и часть депутатов от НУ-НС сегодня утром заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, вход в президиум ВР подперт стульями.

Так же, как и вчера, оппозиция принесла в сессионный зал плакаты с портретами Николая Азарова, Дмитрия Табачника и Виктора Януковича, которые изображены в виде голов дракона, который дует пламенем цветов российского флага на карту Украины.