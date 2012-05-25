Оппозиция заблокировала Верховную Раду
09:37, 25 мая 2012Политика
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Вход в президиум ВР подперт стульями.
Оппозиционеры заблокировали парламент
Члены фракции «БЮТ-Батьківщина» и часть депутатов от НУ-НС сегодня утром заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, вход в президиум ВР подперт стульями.
Так же, как и вчера, оппозиция принесла в сессионный зал плакаты с портретами Николая Азарова, Дмитрия Табачника и Виктора Януковича, которые изображены в виде голов дракона, который дует пламенем цветов российского флага на карту Украины.
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