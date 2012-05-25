Начальник колонии не пустил Тимошенко на похороны

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

«В ответ на письменное обращение Ю.Тимошенко с просьбой о кратковременном выезде за пределы учреждения и ЦКБ «Укрзализныци» ей предоставлено мотивированный письменный ответ со ссылкой на нормы действующего законодательства», - говорится в сообщении.

По данным пенитенциарной службе, в ответе указывается, что «согласно ст. 32 Уголовно-процессуального кодекса, ст. 68 Гражданского кодекса, к близким родственникам относятся только супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, деды, бабушки и внуки.

«Поскольку свекор не относится к данной категории лиц, администрации колонии не может разрешить Ваш краткосрочный выезд за пределы учреждения», - отметил И.Первушкин.

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Как сообщал УНИАН, свекор экс-премьер-министра Ю.Тимошенко Геннадий Тимошенко скончался в ночь на 24 мая в результате тяжелой болезни.

Ранее в Государственной пенитенциарной службе заявили, что предоставление Ю.Тимошенко права кратковременного выезда на похороны ее свекра будет противоречить законодательству, в то же время позволили экс-премьеру воспользоваться телефоном, чтобы выразить соболезнования родным.

Разрешение на телефонный разговор предоставлено Ю.Тимошенко как исключение, поскольку это также не предусмотрено законодательством, отметили в ГПтС.