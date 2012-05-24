Янукович завтра проведет заседание СНБО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заседания начнется в 11.30 в Администрации Президента (ул. Банковая, 11).

В начале заседания протокольная съемка. Работает личная пресса и 20 представителей СМИ. Представители СМИ приглашаются на 10.45.

Аккредитация представителей СМИ проводится с 09.00 до 10.00 25 мая по телефону: (044) 255-63-18.