Янукович завтра проведет заседание СНБО
20:38, 24 мая 2012Политика
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Завтра, 25 мая, под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Виктор Янукович созвал СНБО
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заседания начнется в 11.30 в Администрации Президента (ул. Банковая, 11).
В начале заседания протокольная съемка. Работает личная пресса и 20 представителей СМИ. Представители СМИ приглашаются на 10.45.
Аккредитация представителей СМИ проводится с 09.00 до 10.00 25 мая по телефону: (044) 255-63-18.
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