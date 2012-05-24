Евродепутат: Европарламент будет продолжать заниматься Украиной

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил председатель делегации Европарламента по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль.

«Это, в первую очередь, было сигналом, что Европарламент будет продолжать заниматься Украиной. Это самое важное», - сказал П.Коваль.

Он назвал резолюцию очередным «элементом постоянного давления» на украинскую власть для внедрения реформ, которые должны приблизить государство к интеграции с Европейским Союзом.

П.Коваль, который представляет в Европарламенте Польшу, обратил внимание, что в резолюции подчеркивается важность проведения честных парламентских выборов в Украине в октябре, необходимость бороться с коррупцией и внедрение европейских стандартов защиты прав человека.

Он также назвал документ сбалансированным, отметив, что Европарламент поддержал тезис, что ожидает от власти Украины «определенного движения» в решении наиболее проблемных вопросов.