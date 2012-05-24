Литвин пригласил лидеров фракций на консультации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время перерыва, объявленного в ВР по требованию фракций "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС.

В частности, В.Литвин и первый заместитель председателя ВР Адам Мартынюк после объявления перерыва оставались в президиуме, но через несколько минут В.Литвин сказал, что, как оказывается, перерыв просили для проведения консультаций лидеров фракций.

Поэтому спикер пригласил на консультации.

Как сообщал УНИАН, представители фракций «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС заблокировали трибуну Верховной Рады, протестуя против рассмотрения законопроекта о принципах языковой политики.