В Верховной Раде объявлен перерыв до 16.55
16:38, 24 мая 2012Политика
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В пленарном заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 16.55.
Как передает корреспондент УНИАН, это было сделано по требованию фракций "БЮТ-Батькивщина" и НУ-НС. Депутаты от оппозиции продолжают блокировать трибуну.
В то же время несколько членов фракции Партии регионов находятся в президиуме с тем, чтобы не допустить туда оппозиционеров.
Во время перерыва председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин и его первый заместитель Адам Мартынюк остаются на своих рабочих местах.
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