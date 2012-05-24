В Верховной Раде объявлен перерыв до 16.55

Как передает корреспондент УНИАН, это было сделано по требованию фракций "БЮТ-Батькивщина" и НУ-НС. Депутаты от оппозиции продолжают блокировать трибуну.

В то же время несколько членов фракции Партии регионов находятся в президиуме с тем, чтобы не допустить туда оппозиционеров.

Во время перерыва председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин и его первый заместитель Адам Мартынюк остаются на своих рабочих местах.