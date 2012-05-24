Немецкий врач: у Тимошенко - тяжелое заболевание, лечение будет длительным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге перед Центральной клинической больницей «Укрзализницы» в Харькове, где проходит лечение Ю.Тимошенко, сообщила журналистам врач экс-премьера Анетт Райсгауэр.

«Тяжесть заболевания госпожи Тимошенко предусматривает длительное лечение», - сказала А.Райсгауэр.

Она отметила определенный прогресс в реабилитации экс-премьер-министра. «Пациентка нормально ест, но в остальном все, как и раньше, тяжелое заболевание» - сказала А.Райсгауэр.

По словам врача, сегодня нельзя точно сказать, когда Ю.Тимошенко начнет передвигаться самостоятельно.

А.Райсгауэр также сообщила, что еще не началось основное медикаментозное лечение экс-премьера.

А.Райсгауэр отказалась говорить о диагнозе Ю.Тимошенко. «Мы договорились с госпожой Тимошенко, что пока мы не будем разглашать эту информацию», - сказала А.Райсгауэр.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко 9 мая была переведена из колонии в больницу "Укрзализницы" в Харькове. Ее лечением занимаются немецкие врачи, поскольку украинским медикам она не доверяет.