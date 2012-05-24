Регионалы наматывают круги вокруг трибуны ВР
14:38, 24 мая 2012Политика
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Парламентское большинство хочет предупредить блокирование работы ВР со стороны оппозиции.
Народные депутаты из фракции Партии регионов во время перерыва не покидают сессионный зал и находятся непосредственно возле трибуны ВР и президиума.
Как передает корреспондент УНИАН, это связано с тем, что во время вечернего заседания планируется рассматривать законопроект об основах государственной языковой политики.
Таким образом, оставаясь в зале, парламентское большинство хочет предупредить блокирование работы ВР со стороны оппозиции.
В целом сегодня ВР будет работать до тех пор, пока не рассмотрит все вопросы повестки дня.
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