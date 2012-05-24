Регионалы наматывают круги вокруг трибуны ВР

Народные депутаты из фракции Партии регионов во время перерыва не покидают сессионный зал и находятся непосредственно возле трибуны ВР и президиума.

Как передает корреспондент УНИАН, это связано с тем, что во время вечернего заседания планируется рассматривать законопроект об основах государственной языковой политики.

Таким образом, оставаясь в зале, парламентское большинство хочет предупредить блокирование работы ВР со стороны оппозиции.

В целом сегодня ВР будет работать до тех пор, пока не рассмотрит все вопросы повестки дня.