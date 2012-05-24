Нардепам устроили обструкцию с дудками и барабанами

Как передает корреспондент УНИАН, протестующие собрались вокруг парламента.

В частности, со стороны Мариинского парка стоят люди под флагами «Свободы» с плакатами «Прочь московских оккупантов, прочь московских холуев», «Руки прочь от языка», «Двуязычие = русификации».

Перед ними выступает лидер «Свободы» Олег Тягнибок. Он отметил, что законопроект об принципах языковой политики внесли в парламент «самые большие украинофобы».

По его словам, принятие такого законопроекта будет серьезным поводом для сплочения украинцев.

В то же время возле ВР со стороны ул. Грушевского собрались люди под флагами партий "Батькивщина", НРУ, УНП.

Они держат лозунги: «Даешь феню – первым государственным!», «Единая нация, единственный государственный язык – украинский».

Перед людьми выступают политики, известные писатели, актеры.

Также под лозунгом «Проголосовав за язык – отфутболите рейтинг» сидят молодые люди с барабанами, футбольными дудками и футбольными мячами.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко в прошлом году зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О принципах государственной языковой политики».

В пояснительной записке отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27) - в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и городах Киеве и Севастополе; крымско-татарский - в АР Крым, венгерский - в Закарпатской области, румынский - в Черновицкой. Другие языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах.

В то же время Венецианская комиссия считает, что в проекте закона недостаточно гарантий применения и защиты украинского языка.

Законопроект о принципах государственной языковой политики внесен в повестку дня Верховной Рады на четверг, 24 мая.