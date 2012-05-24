Лукьяновский рынок переместился на Крещатик

Как передает корреспондент УНИАН, торговцы с Лукьяновского рынка требуют от столичной власти вмешаться в конфликт между новым и бывшим владельцами рынка. В свою очередь, спортсмены просят депутатов Киевсовета принять ряд решений, которые уже включены в повестку дня, относительно развития спортивной инфраструктуры города, в частности это касается спорных участков на Троещине.

Кроме того, они поддерживают инициативы городской власти относительно уменьшения ставки платежей за аренду помещений на объектах коммунального имущества для физкультурно-спортивных клубов столицы с 17% до 1%.