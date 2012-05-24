Янукович говорит, что уже «пытаются залезть» в его квоту билетов на Евро
09:23, 24 мая 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович уверен, что на Евро-2012 в Украине будет достаточно болельщиков.
Янукович видит невероятный ажиотаж
Об этом он заявил в интервью газете "Сегодня".
Отвечая на вопрос, насколько серьезны угрозы бойкотировать Евро-2012, В.Янукович сказал: "Меня в Донецке сразу об этом спросили, как только я сошел с трапа самолета. Мол, как так, к нам не хотят ехать. Да с чего вы взяли, что никто не приедет? - спрашиваю в ответ. Все билеты давно уже проданы. Ажиотаж просто невероятный! У меня есть свой резерв пригласительных на матчи, для встречи политиков, так уже и в него пытаются залезть! Все разговоры о бойкоте Евро имеют под собой только политическую составляющую. Мы знаем причину возникновения этих разговоров».
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